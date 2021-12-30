YTB Başkanı Eren, Başkanlığın 2021'deki faaliyetlerini anlattı Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Dünyanın neresinde bir vatandaşımız varsa orada olmaya, bunu yaparken gönül coğrafyamızı da yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz." dedi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın bu yıl çalışmalarına ara vermeden devam edip, dünyanın dört bir yanında birçok projeyi hayata geçirdiği belirtilerek Eren'in yıl boyu yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Eren, devam eden Kovid-19 salgını koşullarına rağmen bu yıl da Türkiye'den uzakta yaşayan vatandaşların yanında yer aldıklarını vurgulayarak "Türk dünyası başta olmak üzere 'gönül coğrafyamız' diye tabir ettiğimiz soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı dünyanın dört bir noktasında da eğitimden kültüre birçok hizmeti üretmeye, birçok genç yüreği kucaklamaya çalıştığımız bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

YTB'nin uluslararası öğrencilere akademi ve gelişim programlarıyla destek vermeye devam ettiğine ve bu öğrencilerin geleceğin gönüllü Türkiye elçisi olduklarına işaret eden Eren, şöyle devam etti:

"Bizlere ailelerinin, ülkelerinin ve çok daha önemlisi ülkelerinin geleceğinin birer emaneti olan ve YTB'nin Türkiye Bursları ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizi de 2021 yılında yalnız bırakmadık."

Eren, Almanya ve Türkiye arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla bu yılın Avrupa'daki Türkler için önemli bir sene olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2021 yılı, Türkiye ve Almanya arasında 1961'de imzalanan ve bugün Almanya ve Avrupa'nın diğer yerlerindeki Türk varlığının da temellerini atan iş gücü anlaşmasının imza edilmesinin 60. yılıydı. Dolayısıyla bizim de YTB olarak hem Türkiye'de hem Almanya'da hem fiziki hem dijital ortamda bu özel yıla dair çok çeşitli çalışmalarımız oldu."

Yurt dışındaki Türkler ile soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalar

Açıklamada, Başkanlığın Türk diasporası, soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalara ve yürüttüğü Türkiye Bursları programına ilişkin son durum aktarıldı.

Buna göre, Türkiye Bursları programına dünyanın dört bir yanından başvuruların devam ettiği programa 178 ülkeden 165 bin 500 burs başvurusu yapıldı.

YTB, dünyanın dört bir yanında bulunan vatandaşlarla bir araya gelirken ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 binden fazla vatandaşın yer aldığı buluşma düzenlendi.

Eğitim destekleri kapsamında 6 ayrı alanda burs programları ilan edildi. 2021'de 7 şehirde 145 eğitim programıyla Uluslararası Öğrenci Akademisi ve fen, sosyal, sağlık bilimleri alanında Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi.

Türkiye'de eğitim görmelerinin ardından ülkelerine dönen mezunlar için 50'den fazla ülkede 90 civarı mezun buluşması yapıldı.

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin Türkçe olarak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak için "Türkiye'de Bir Yaz" çalışması başlatıldı. Türkçe kaynaklara ulaşımının kolaylaşması için 7 ayrı ülkede 32 Anadolu Okuma Evi kuruldu.

Avrupa'dan izin için Türkiye'ye gelen vatandaşlara yönelik 3 yıldır sürdürülen Memleket Yolu çalışmaları kapsamında Türk Polisi ve YTB personeliyle Sırbistan sınır kapılarında ve Kapıkule'de karşılama ve uğurlama faaliyetleri yürütüldü.

Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı kapsamında ilk kez kısa film festivali düzenlendi ve filmlerin tarihi Atlas Sineması'nda gösterildi.

Uluslararası Sinema Derneğince Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali İstanbul'da düzenlendi ve YTB desteğiyle ABD'deki Osmanlı varlığına yönelik "Ottoman America" belgeseli hazırlandı.

Düzenlenen çevrim içi programlarla 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleşen zorunlu göç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan gençlere yönelik Kıbrıs meselesinin tarihi yönleri ve bugünkü durumu anlatıldı.

TRT iş birliğinde soydaş coğrafyalardaki medya mensuplarına yönelik mesleki ve Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki öğrencilere Avrasya Gençlik Okulu kapsamında 11 hafta boyunca eğitimler verildi.

Orta Doğu ve Afrika'daki soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalar kapsamında TRT ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde 8 Afrika ve 7 Orta Doğu ülkesinden medya temsilcilerinin katılımıyla medya eğitim programı düzenlendi.

Irak Türkü soydaşların yaşadığı acı olayların yad edilmesi amacıyla "Altunköprü Katliamı 30. Yıl Anma Etkinliği" programı ve 15 Mayıs 1948 Nekbe Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla "Nekbe Günü Çevrim içi Paneli" yapıldı.

YTB desteğiyle El-Bab, Filistin, Irak, Lübnan ve Ürdün'de farklı yaş gruplarına yönelik Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri verildi. Srebrenica Yatılı Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilere Türkçe dersi ve kırtasiye malzemesi desteği sağlanırken Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde Kosova'da farklı düzeylerde Türkçe eğitim alan yüzlerce öğrenciye destek verildi.

Tarihin Öncüleri Projesi kapsamında dünyaca ünlü Müslüman Türk Bilim insanlarını tanıtan kitaplar, 26 belediye ve 63 okuldaki yaklaşık 2 bin öğrenciye dağıtıldı.

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların problemlerine yönelik Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği Yurtdışı Hukukçular Buluşması'na 11 farklı ülkeden uzman hukukçular katıldı.

Diasporada yer alan iletişimcilere yönelik de Diaspora Medya Akademisi düzenlenirken İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ise havacılık, uzay ve mühendislik alanlarında uzmanlığı olan 5 farklı ülkeden gençler katıldı.

YTB'nin insan hakları ihlalleri, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin 2020 raporu 4 dilde kamuoyuna sunuldu.

Ayrıca iki dilde yurt dışı vatandaşları hak ve özgürlükler güncesi düzenlendi ve "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Ayrımcılık Algısı Araştırması" raporu hazırlandı.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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