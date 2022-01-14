YTB, Arnavutluk ile tarihi bağları güçlendirecek projelere devam ediyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bağları güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan coğrafyasında imza atılan projelerde önemli bir durak olan Arnavutluk'ta kültür, sanat, gençlik çalışmaları, eğitim, ekonomi gibi alanlarda yapılan projelerle iki ülke arasındaki ilişkiler geliştiriliyor.

Onlarca projenin hayata geçirildiği Arnavutluk'ta, tarih ve Türkçe eğitimine yönelik faaliyetlere de imza atılıyor.

Bu kapsamda YTB desteğiyle 2013'te Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu'nun Osmanlı Tarihi başlıklı kitabı Arnavutçaya tercüme ettirilerek Arnavutluk'ta 5 bin adet dağıtımı sağlandı.

Bunun yanı sıra Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi iş birliğinde 19-20 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında, Şemsettin Sami ve çalışmaları merkeze alınarak, dil, edebiyat, tarih ve kimlik alanlarında bildiriler sunuldu ve bu çalışmalar kitaplaştırıldı.

İşkodra'da eğitim gören kreş, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere ek dersler verilirken, Kukes ve Konispol şehirlerinde farklı düzeylerde Türkçe öğrenen çocuklara da 150 adet Türkçe Eğitim Seti dağıtıldı.

Eğitimler ve kültürel gezi programları

YTB, Arnavutluk'un farklı üniversitelerinde eğitim gören 30 öğrenciye tarih ve kültür alanlarında eğitimler verirken, lise ve üniversite düzeyinde Türkçe öğrenen 43 öğrencinin katılımıyla Ağustos 2018'de "Ortak Tarih'e Yolculuk" başlığı altında kültürel gezi programı hayata geçirildi.

Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Günsel Renda'nın editörlüğünü yaptığı "Osmanlı Uygarlığı" isimli kitap 2018'de Arnavutçaya tercüme edilerek bin adet basılırken, diğer yandan "Demir Parmaklıklar Arkasında Hayatını Türkoloji'ye Adamış Bir Arnavut Tahir Dizdari Hayatı- Eserleri" adlı faaliyet ile Türkolog Tahir Dizdari'nin çalışmaları, mektuplaşmaları ve hayatı kitaplaştırıldı.

YTB tarafından gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu projesinde, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler sosyal bilimler alanlarında düzenlenen seminerlere ve tarih, sanat, iletişim, siyaset bilimi gibi alanlardaki etkinliklere katılmak için Türkiye gezisinde yer aldı.

Öte yandan, 2019'da düzenlenen Türkçe Kursları kapsamında, farklı yaş gruplarından 165 öğrenci Türkçe öğrenerek sertifikalarını aldı.

Eğitim destekleri kapsamında Türkiye Maarif Vakfı tarafından Arnavutluk'ta devralınan ve faaliyetlerine devam eden New York Tiran Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden Balkan ülkeleri uyruklu 25 öğrencinin 2019-2020 eğitim yılındaki öğrenim masrafları YTB tarafından karşılandı.

Türkiye'deki eğitim olanakları da tanıtılıyor

Türkiye'de okumaları için 1994'ten bu yana 1100 öğrenci burs imkanından yaralanırken, 2021'de toplam 530 başvuru alınarak 69 öğrenciye burs imkanı sunuldu.

Halen Türkiye'de 230 Arnavutluk uyruklu öğrenci çeşitli kademelerde eğitim görmeye devam ediyor.

Türkiye'de eğitim olanaklarını tanıtan çalışmada da "Dünden Bugüne Türkiye'de Okumak" adlı proje hayata geçirildi.

YTB tarafından devam eden ve Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) iş birliğinde yürütülen "Arnavutluk Balkan Gençlik Okulu 2021/Tiran" adlı proje de geçen yıl ilk kez düzenlendi.

YTB'nin TUMED ile birlikte gerçekleştirdiği iftar programına büyükelçilik temsilcileri, yereldeki kurum temsilcileri ve Arnavutluk vatandaşı kişiler de katıldı.

???????TUMED tarafından gerçekleştirilen diğer bir organizasyonda da Türkiye mezunu iş insanları arasındaki bağları güçlendirecek "Balkan Coğrafyası Türkiye Mezunu İş Adamları Çalıştayı" düzenlendi. Projede Türkiye İhracatçılar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi Türk taraflar da yer alıyor.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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