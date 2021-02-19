YTB Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanlarını anmak için panel düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıların üzerinden bir yıl geçmesinin ardından "Almanya'da 60 Yılın Öteki Yüzü: Ateşin Düştüğü Yer Hanau" adlı çevrim içi panel düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıların üzerinden bir yıl geçmesinin ardından "Almanya'da 60 Yılın Öteki Yüzü: Ateşin Düştüğü Yer Hanau" adlı çevrim içi panel düzenledi.

Panelin açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'ya göçün 60. yılının olduğunu anımsattı.

Eren, Hanau'da geçen sene ırkçı saldırıda dünyanın farklı yerlerinden 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıyı düzenleyen kişinin "Yalnız kurt" olarak nitelendirildiğini kaydeden Eren, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının mahkemelerde konunun takibinin yapılması için girişimleri bulunduğunu söyledi.

Eren, "Maalesef ırkçılık ve ötekine tahammülsüzlük sadece Avrupa'nın değil Batı'nın gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde hemen hemen yaşadığımız bir sıkıntı. Buna yönelik hep beraber çözüm üretmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Hanau'da hayatını kaybedenler hiçbir zaman unutulmayacak"

YTB'nin İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da bu elim olayın yıl dönümünde farkındalık olması hasebiyle çalışma başlattıklarını aktaran Eren, bu çerçevede Hanau stantları kurduklarını duyurdu.

"Hanau'da hayatını kaybedenler hiçbir zaman unutulmayacak." diyen Eren, YTB'nin bu sürede Avrupa'nın farklı kentlerinde Türk vatandaşlarına yönelik saldırılara ilişkin rapor yayımlamaya başladığını bildirdi.

Almanya Federal Meclisinin yaptığı çalışmada sadece 2020'de Almanya'da 900'ü aşkın İslam karşıtı saldırı gerçekleştiğinin aktarıldığını kaydeden Eren, YTB'nin de raporlarında Avrupa'da Türklere yönelik 400'e yakın saldırı yapıldığını tespit ettiklerini vurguladı.

Eren, "Tüm dünyanın şüphesiz son yıllarda en büyük sorunlarından biri olan ırkçılık sorununu, bu olay üzerinde (Hanau) konuşmak istiyoruz. Biz, Türkiye'nin diaspora kurumu olarak Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Bunların arasında bireysel hukuki destekler ve burslar bulunduğunu aktaran Eren, "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla dünyanın her tarafındaki vatandaşlarının ama hususen de Avrupa'daki Türklerin yanında olmaya gayret edecek." ifadesini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin