YTB, Afrika'nın kalkınmasını önceleyerek birçok alanda önemli faaliyetlerde bulundu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik çok boyutlu dış politikası çerçevesinde, insani temelli yaklaşımla ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim çalışmalarından ekonomik yatırımlara kadar kıtada pek çok alanda önemli faaliyetlerde bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, Afrika'nın geleceğini inşa edecek insan kaynağının yetişmesi ve Türkiye ile kıta arasında siyasi, insani, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için her yıl çeşitli projeler hayata geçiriyor.

YTB tarafından Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları, Akademik ve Bilimsel iş birliği, Medya Eğitimi ve Kültürel Hareketlilik Programları ile kıtaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

İstanbul'da 16-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nde, YTB Başkanı Abdullah Eren de Afrika ülkelerinin milli eğitim bakanlarına Türkiye Burslarına ilişkin sunum yapacak.

12 bin 600 Afrikalı öğrenciye eğitim bursu

Afrika ülkelerinin geleceğine yönelik projeler inşa edecek başarılı öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan YTB, Türkiye Bursları kapsamında 2012-2021 yılları arasında 54 Afrika ülkesinden toplamda 12 bin 600 öğrenciye yüksek öğrenim bursu verdi.

YTB, Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencileri ülkelerine döndüklerinde de yalnız bırakmayarak, Türkiye Mezunları başlığı altında ilişkileri sürdürebilir kılmak adına çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Mezunları çalışmalarının önemli bir bölümünü Afrika ülkelerinden mezunlar oluştururken, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri inşa eden Türkiye Mezunları aynı zamanda "gönüllü elçiler" oluyor. Türkiye Bursları programı kapsamında ise Türkiye'de eğitim almış, 54 Afrika ülkesinden 3 bin 29 mezun bulunuyor.

Öte yandan, mezunların kendi aralarındaki ve Türkiye ile olan ilişkilerinin devam etmesi için ilgili ülkelerde Türkiye Mezunları derneklerinin kurulması teşvik ediliyor.

Mezunların yaşadıkları ülkelerde daha kurumsal bir şekilde var olmaları amacıyla 29 ülkede kurulan 33 mezun derneklerinin 13'ü 12 Afrika ülkesinde bulunuyor.

Mezun buluşmaları, iletişim programları ve diplomasi çalışmaları

Ülkelerinde önemli başarılı çalışmalara imza atan iş insanı, akademisyen, siyasetçi, sanatçı ve Türkiye mezunları ile Türk iş insanlarını bir araya getiren YTB, aynı zamanda Türkiye Mezunları buluşmaları da düzenleyerek mezunların kendi aralarındaki iletişimin kopmamasına yardımcı oluyor.

Bu kapsamda YTB, 2018'de sağlık alanından Türkiye Mezunları ile bu alanda çalışan Türk iş insanlarını buluşturdu. Gelecek yıllarda da yazılımdan lojistik ve dış ticarete çeşitli sektör buluşmaları planlanıyor.

Öte yandan Türkiye'de son sınıfta okuyan uluslararası öğrencilerin mezuniyetlerinden önce "Türkiye Mezunu" kimliğine sahip olmalarını için potansiyel mezunlarla iletişim programları düzenleniyor. Programla, öğrencilerin mezun dernekleri aktivitelerinde yer almaları ya da dernek kurulması çalışmalarında aktif rol oynamaları amaçlanıyor.

Aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonominin görünümünün Türkiye Mezunu olan iş insanları ile değerlendirildiği bölgesel Webinar serisi düzenleyen YTB, bu serilerden birini Afrika ülkelerinden Türkiye Mezunları iş insanları ile gerçekleştirdi. Ayrıca "Türkiye Mezunu İş İnsanlarının Türk Dış Ticaret Hacmine Katkısı" konulu bir rapor çalışması yapıldı.

YTB, ayrıca 2020'de hayata geçirdiği "Türkiye Mezunları Ödülleri" projesiyle, farklı ülkelerden gelerek yüksek öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan ve faaliyet gösterdikleri alanlarda üstün başarı elde eden Türkiye Mezunlarını ödüllendirdi.

Mesleki gelişim ve tecrübe aktarımı programları

YTB, Türkiye Mezunları ile etkileşimin uzun vadeli olabilmesini sağlamak amacıyla mezunların bulundukları ülkelerde mesleki gelişimlerini destekleyecek programları da hayata geçirdi. Bu kapsamda bu yıl Anadolu Ajansı (AA) iş birliği ile basın yayın alanında Türkiye'de eğitim gören mezunlara "Yeni Nesil Medya Eğitimi" verildi.

Ayrıca farklı sektöründe çalışan Türkiye Mezunları ile Türkiye'deki sektör temsilcilerin buluşturulması planlandı.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki medya iş birliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla YTB, AA, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) iş birliğinde, 21 Ekim-12 Kasım 2019 tarihleri arasında, bölgedeki medya kuruluşlarında çalışan 40 yaş altı medya profesyonellerine yönelik Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) gerçekleştirdi.

Programa 13 Afrika ülkesinden 20 medya temsilcisi katıldı. TRT, TRT World, AA ile iş birliğinde 24-31 Mayıs 2021 tarihlerinde ikincisi düzenlenen söz konusu programa ise Afrika ülkelerinden 21 medya temsilcisi katıldı.

Çalıştaylar, Türkçe eğitimi ve fikir atölyeleri

YTB, öte yandan Kuzey Afrika'da Türk Varlığı Araştırmaları projeleri kapsamında ise kültürel ve sosyolojik araştırmalara ön hazırlık olarak "Kuzey Afrika'da Türk Varlığı Çalıştayı" düzenledi.

Öte yandan, kardeş coğrafyada entelektüel iş birliğinin sağlanması ve bölgesel konularda ortak bir gündem oluşturulabilmesini teminen 2019'da 25 Afrika ülkesinden 700 akademisyenin katılımıyla Göç ve Diaspora temasıyla Düşünce Kuruluşları Forumu gerçekleştirildi.

YTB, Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla araştırma projeleri yürüttü. 2014'te İstanbul'da Global Somali Diaspora Çalıştayı düzenlenirken, 9-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul'da Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması yapıldı.

Bunun yanı sıra Afrika ülkeleri elçilik mensuplarına yönelik Türkçe Kursu Projesi hayata geçirildi.

YTB tarafından düzenlenen KATİP burs programı kapsamında da 10 ay süresince yabancı uyruklu kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, bürokrat, asker ve akademisyenlere yönelik Türkçe eğitimi ve çeşitli kamu kurumlarında eğitimler verildi. 2014'te uygulanmaya başlayan KATİP burs programından yararlanan toplam 135 katılımcının 56'sı Afrika ülkelerinden geldi.

Geçen yıl ise bu program ile Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden üniversite öğrencilerinin, gençliği ilgilendiren çeşitli temalar çerçevesinde periyodik olarak gerçekleştirilen telekonferanslara katılarak bir araya gelmesine imkan tanındı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerden gençlerin sorunlarını dile getirme ve çözüm üretmelerini sunmasını teşvik etmek amacıyla 2019'da 6 ülkeden 14 gencin katılımıyla İstanbul ve Sakarya'da fikir atölyeleri gerçekleştirildi.

Öte yandan Sudan'ın tüm vilayetlerinden çoğunluğu üniversite öğrencisi 35 Sudanlı genç, İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale illerini ziyaret ederek bu şehirlerin kültürel dokusunu ve tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Afrika Birliği ile YTB arasında 30 Eylül 2021'de, diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularındaki ortak çalışmaların artırılmasını amaçlayan bir iş birliği protokolü de imzalandı.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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