YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD'deki Türk toplumunun sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri ile yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri amacıyla onlarca projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşının etkin, bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olarak yaşadıkları ülkelerde eğitimden sanata, ekonomiden akademik hayata, politikadan sivil topluma hemen her alanda yer aldığına dikkati çekilerek, YTB'nin Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde yurt dışındaki Türklerin kültürel aidiyetinin korunması, etkin sivil topluma kavuşmaları, sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri, yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri ve mensubu oldukları topluma katkı sağlamaları yönünde her yıl çok sayıda projeyi hayata geçirdiği kaydedildi.

ABD'deki Türk gençleri tarihi ve kültürel mirasları yerinde gördü

YTB'nin, ABD'de yaşayan Türk gençlerinin ülkeleriyle bağlarını güçlendiren, meslek hayatlarına katkı sağlayan ve anavatanlarının tarihi ve kültürel miraslarını yerinde görmelerine imkan tanıyan projeler uyguladığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede okullarında dereceye giren 13 gencin YTB'nin Yurtdışı Genç Liderler Programı, Diaspora Gençlik Akademisi ve Türkiye Stajları programlarında yer almasının sağlandığı ve başarılı 138 gencin ise Türkiye'yi ziyareti de kapsayan "Gençlik Köprüleri" programına katıldığı aktarıldı.

Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye ile bağlarını korumaları konusunda en büyük katkıyı kendi aralarında oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarının verdiğine işaret edilen açıklamada, YTB'nin de, STK'lara yönelik etkinlikler düzenlerken aynı zamanda eğitim, aile, ayrımcılık, kültür ve çift dilli eğitim, ana okul gibi alanlardaki projelere mali destekler sağladığının altı çizildi.

Açıklamada bu kapsamda YTB'nin 2012-2014 arasında, Türk-Amerikan toplumunun kurduğu sivil toplum kuruluşlarına eğitim, sempozyum, kültürel etkinlik, siyasi katılım gibi konularda 4, 2016-2017 arasında "kadın ve aile eğitimi seminerleri, çift dilli eğitim, Gençlik Köprüleri Projesi, Anaokulu Projesi, liderlik konferansı, New York Atatürk Okulu 45.Yıl Projesi, Turkish Music Institute Workshop, Değerler Eğitimi Projesi ve ATAA Uzman Konuşmacılar Programı" kapsamında 9, 2018-2022 arasında ise benzer faaliyetler çerçevesinde 34 projeye mali destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca Anadolu Okuma Evi projesi kapsamında Washington, New York ve Rochester kentlerinde üç kütüphane açıldığı belirtilen açıklamada, Rafadan Tayfa Gösteri Ekibinin farklı şehirlerde toplam 6 bin kişiye 8 ayrı gösteri sunduğu aktarıldı.

Öte yandan YTB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından itibaren dünya çapında başlatılan "COVID-19 Destek ve İşbirliği" programı kapsamında ABD'de 20 binden fazla kişiye gıda ve hijyen malzemelerini içeren yardım kolisi dağıttığı, 300 kişiye ise konaklama desteği verdiği bildirildi.