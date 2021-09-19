YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD'deki Türk toplumunun sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri ile yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri amacıyla onlarca projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD'deki Türk toplumunun sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri ile yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri amacıyla onlarca projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşının etkin, bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olarak yaşadıkları ülkelerde eğitimden sanata, ekonomiden akademik hayata, politikadan sivil topluma hemen her alanda yer aldığına dikkati çekilerek, YTB'nin Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde yurt dışındaki Türklerin kültürel aidiyetinin korunması, etkin sivil topluma kavuşmaları, sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri, yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri ve mensubu oldukları topluma katkı sağlamaları yönünde her yıl çok sayıda projeyi hayata geçirdiği kaydedildi.

ABD'deki Türk gençleri tarihi ve kültürel mirasları yerinde gördü

YTB'nin, ABD'de yaşayan Türk gençlerinin ülkeleriyle bağlarını güçlendiren, meslek hayatlarına katkı sağlayan ve anavatanlarının tarihi ve kültürel miraslarını yerinde görmelerine imkan tanıyan projeler uyguladığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede okullarında dereceye giren 13 gencin YTB'nin Yurtdışı Genç Liderler Programı, Diaspora Gençlik Akademisi ve Türkiye Stajları programlarında yer almasının sağlandığı ve başarılı 138 gencin ise Türkiye'yi ziyareti de kapsayan "Gençlik Köprüleri" programına katıldığı aktarıldı.

Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye ile bağlarını korumaları konusunda en büyük katkıyı kendi aralarında oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarının verdiğine işaret edilen açıklamada, YTB'nin de, STK'lara yönelik etkinlikler düzenlerken aynı zamanda eğitim, aile, ayrımcılık, kültür ve çift dilli eğitim, ana okul gibi alanlardaki projelere mali destekler sağladığının altı çizildi.

Açıklamada bu kapsamda YTB'nin 2012-2014 arasında, Türk-Amerikan toplumunun kurduğu sivil toplum kuruluşlarına eğitim, sempozyum, kültürel etkinlik, siyasi katılım gibi konularda 4, 2016-2017 arasında "kadın ve aile eğitimi seminerleri, çift dilli eğitim, Gençlik Köprüleri Projesi, Anaokulu Projesi, liderlik konferansı, New York Atatürk Okulu 45.Yıl Projesi, Turkish Music Institute Workshop, Değerler Eğitimi Projesi ve ATAA Uzman Konuşmacılar Programı" kapsamında 9, 2018-2022 arasında ise benzer faaliyetler çerçevesinde 34 projeye mali destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca Anadolu Okuma Evi projesi kapsamında Washington, New York ve Rochester kentlerinde üç kütüphane açıldığı belirtilen açıklamada, Rafadan Tayfa Gösteri Ekibinin farklı şehirlerde toplam 6 bin kişiye 8 ayrı gösteri sunduğu aktarıldı.

Öte yandan YTB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından itibaren dünya çapında başlatılan "COVID-19 Destek ve İşbirliği" programı kapsamında ABD'de 20 binden fazla kişiye gıda ve hijyen malzemelerini içeren yardım kolisi dağıttığı, 300 kişiye ise konaklama desteği verdiği bildirildi.

YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi

YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) 'Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Ali Uğur Cansu Dere Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YTB, ABD'deki Türk toplumuna yönelik onlarca projeyi hayata geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:27:05. #1.11#