YTB 2020 yılında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik; anadil, kültür, aile ve sosyal hizmetler, gençlik çalışmaları, akademi, insan hakları, hukuk, spor ve edebiyat başta olmak üzere onlarca alanda proje ve destek programlarını sürdürdü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik; anadil, kültür, aile ve sosyal hizmetler, gençlik çalışmaları, akademi, insan hakları, hukuk, spor ve edebiyat başta olmak üzere onlarca alanda proje ve destek programlarını sürdürdü.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerdeki statülerinin yükselmesine katkı sağlayan ve onları yaşadıkları ülkelerde aktif bireyler kılacak çalışmalara imza atan YTB, 2020 yılında da bu alandaki faaliyetlerine devam etti. Vatandaşların Türkiye olan bağlarını güçlendirecek projelere de imza atan YTB, özellikle yurt dışındaki genç vatandaşların potansiyellerini daha güçlü bir biçimde ortaya koyabilmelerini sağlamak için onlarca program gerçekleştirdi.

YTB Türkçe Ödülleri

YTB 2020 yılında yurt dışındaki vatandaşların ana dilleriyle bağlarını güçlendirmek ve kültür sanat alanındaki çeşitliliği arttırmak için; öykü, şiir, deneme türlerinde "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması düzenlendi. 2020'de ikincisi düzenlenen yarışmada katılımcılara kitap desteği sağlandı.

Türkçe Saati Proje Destek Programı

Yurt dışındaki çocuk ve gençlerin ana dili olan Türkçeyi doğru bir şekilde öğrenmeleri ve Türk kültürünü yakından tanımaları için YTB, 2020 yılında yurt dışında faaliyet gösteren STK'ların eğitim çalışmalarını teşvik etmek amacıyla "Türkçe Saati Proje Destek Programı" düzenlendi. Türkçe Saati Projeleri kapsamında Danimarka'dan Odense Türk Eğitim Birliği ile "Türkçene Yabancı Kalma, Türkçeni Öğren" isimli proje gerçekleştirildi. Norveç'te Türkçe Saati Projesi kapsamında ise 3 farklı çalışmaya destek sağlandı.

Yurtdışı Vatandaş Burs Programları

Bunların yanında YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla da çeşitli burs programları ilan etti. Burs programları aynı zamanda akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine yardımcı oluyor. İlan edilen programlar "Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Tez ve Araştırma Bursu, Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Başarı Bursu, Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu ve Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma ve Uzmanlık Bursları" başlıkları altında farklı alanlarda 6 ayrı program olarak gerçekleştirildi.

Türk Diasporası Medya Ödülleri

YTB'nin kuruluşunun 10'uncu yılı münasebetiyle yurt dışında iletişim alanına ilgi duyan ve sektörde çalışan gençleri teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çalışmalar ödüllendirilerek yurt dışındaki Türk toplumuna sunuldu.

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı

YTB 2020 yılında yurt dışındaki çocukların eğitimlerine katkı sunmaya devam etti. Yurt dışındaki 0-6 yaş grubundaki minik vatandaşların hem Türkçe bilgi, becerilerini artırmak hem de bulundukları ülke dilinde yetkinlik kazanmaları amacıyla "Okul öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" hayata geçirildi.

Haydi Gençler Üniversiteye

YTB desteğiyle 2020 yılında bir de Brüksel Eğitim Müşavirliği ve Diaspora1964 Vakfı iş birliğinde, Belçikalı Türk öğrencilerin yüksek öğretime teşvik edilmesinin amaçlandığı bir program düzenlendi. Belçika'nın 3 şehrinde yapılan programa lise çağındaki gençler ve aileler katıldı.

Avrupalı Hukukçular Buluşması

YTB desteğiyle Diaspora 1964 Derneği tarafından Avrupa'da öğrenim gören hukuk fakültesi öğrencileri, AB Parlamentosu ve Konseyi, Belçika Federal Parlamentosu ve AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde öğrenciler uluslararası hukuk çalışmalarına ilişkin önemli tecrübeler elde etti.

YTB desteğiyle Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersleri 32 hafta boyunca 4 okul ve 11 sınıfta Belçika'nın Lokeren, Leuven ve Gent şehirlerinde gerçekleştirildi.

Deneysel Bilim Tarihi Projesi

YTB tarafından sağlanan destek çerçevesinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi çalışmasıyla Hollanda'da yaşayan gençler bilim ve teknolojiyle buluştu. Projeyle birlikte 14-18 yaş arası gençler; fizik, kimya, astronomi ve matematik tarihini modern yöntemlerle inceledi.

YTB Online Yazarlık Akademisi

Yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni yazarlar kazandırmak amacıyla online olarak Yazarlık Akademisi programları da hayata geçirdi. 7 ülkeden 25 gencin katılımıyla çevrim içi olarak yapılan akademide alanında uzman isimler 1 hafta boyunca çeşitli eğitimler verdi.

YTB Online Medya Akademisi

YTB bu yıl, yurt dışında medya sektöründe çalışmalar yürüten gençlerin sektördeki değişimi algılama, kullanma ve yeni medya aracılığıyla kendilerini ifade etme potansiyellerini geliştirmek için Online Medya Akademisi programını hazırladı. 7 ülkeden 34 katılımcı temel iletişim kuramları, medya okuryazarlığı, metin yazım teknikleri, yeni medya uygulamaları ve dijital medya içerik üretimi gibi konularda alanında uzman isimlerden eğitimler aldı.

YTB online Kişisel Gelişim Akademisi

YTB bunların yanında 2020 yılında bir de yurt dışında yaşayan gençlerin potansiyellerini daha güçlü bir biçimde ortaya koyabilmelerini sağlamak ve ilişkilerini profesyonel hayatın gerektirdiği şekilde yürütmelerine yardımcı olmak için 'Online Kişisel Gelişim Akademisi'ni başlattı. 7 ülkeden 74 katılımcı genç, kişisel imaj, hitabet, diksiyon, mülakat ve müzakere teknikleri gibi konularda alanında uzman eğitimcilerden dersler aldı. Bu çalışmanın yanında lise bitirme başarı programı bursiyerlerine yönelik de online kişisel gelişim programı hayata geçirildi. Burada da 7 farklı ülkeden 15 katılımcı kişisel gelişim derslerinin yanı sıra, öz güven ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler aldı.

YTB Çocuk Akademisi

YTB yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki Türk vatandaşı ve mavi kartlı ailelerinin çocuklarının; bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşmasını sağlamak amacıyla YTB Çocuk Akademisini düzenledi. Program kapsamında her bir yaş grubuna farklı farklı olmak üzere; astronomi, bilim, sanat ve yazarlık alanlarında eğitimler veriliyor. Bunun yanında en alt yaş grubundaki minikler için Biyomimikri, Çocuklar İçin Temel Tasarım/Çizgilerle Manzara, Çocuklar İçin Temel Tasarım/Su Altı Macerası, Çiziyorum Çiftlik Hayvanları ve Evrendeki Adresimiz konularında çizim ve tasarım çalışmaları hazırlandı.

Online Psikolojik Seminerler

YTB, Covid-19 pandemisinden dolayı vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara psikolojik konularda destek olmak için çevrim içi seminer programları düzenledi. Bu seminerlerde alanında uzman psikologlar başta aile ilişkileri olmak üzere çeşitli konularda seanslar verdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe kaynaklara kolay erişebilmesi ve ana dil yeterliliklerini arttırması amacıyla dünyanın dört bir yanında YTB tarafından açılan Anadolu Okuma Evlerinde 2020 yılı boyunca birçok çalışma organize edildi. Düzenlenen Okur-yazar buluşmalarıyla yurt dışındaki vatandaşlar okudukları eserlerin yazarlarıyla buluşma fırsatı elde etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı