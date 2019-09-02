YSV tarafından yenilenen halk eğitim merkezi açıldı

02.09.2019 19:36

Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilerek yenilenen Orhaneli Halk Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

YSV tarafından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel, yöresel el sanatlarını canlandırmak, yaygınlaştırmak, nesilden nesle aktarılmasını güçlendirmek, kadın ve gençleri bu alanlarda üretken hale getirip, satış zincirleri oluşturmasına katkı sağlamak, istihdam edilmelerine destek vermek üzere, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edile yenilenen Orhaneli Halk Eğitim Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Orhaneli ilçesinde yüz yıllardır örf ve adetlerin yaşatıldığını ve insanlarının misafirperver olduğunu söyledi.

İlçeden merkeze yapılan göçün önlenebilmesinin bölgeye yapılan yatırımlarla mümkün olabileceğini vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ilçemizin tüm kurum ve kuruluşları yöre insanımıza en iyi kalitede hizmet verebilmek adına çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu bağlamda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel el sanatlarını canlandırmak, nesilden nesle aktarılmasını sağlamak, kadın ve gençleri bu alanlarda üretken hale getirip satış zincirleri oluşturmasına katkı sağlamak ve istihdam edilmelerine destek olmak gibi çalışmalara odaklanan Yıldız Sarayı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının ilçemizde yaptığı katkılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir."

Canbolat, halk eğitim merkezinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kadınlara ve özellikle gençlere hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Bu ülke hep birlikte değişim ve gelişim istiyor"

YSV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da vakfın gerçekleştirdiği sanat, kültür, tarih alanındaki yayın, araştırma ve proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

37 yıldır kesintisiz süren faaliyetlerinde Anadolu şehirlerinden sonra ilk kez bir ilçeye odaklandıklarını belirten Uslu, dezavantajlı grupların sosyalleşme, meslek ve beceri edinme düzeylerini arttırma, ekonomik anlamda üretken bireylere dönüşmelerini desteklemek amacıyla halk eğitim merkezini yenilediklerini aktardı.

Orhaneli'deki halk eğitim merkezinin son bir yılda 3 binden fazla vatandaşa ulaştığını, Bursa'nın ilçeleri içinde en fazla kişiye eğitim veren merkez konumunda olduğunu dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirmiş olduğumuz yenilenme sonrasında yıllık hizmet kapasitesini 5 bin kişiye çıkarma hedefine ulaşacağını düşünüyoruz. Eğiticilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize ve elbette Orhaneli'ye sonuna kadar inanıyoruz. Şunu biliyoruz ki bu ülke kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep birlikte değişim ve gelişim istiyor, iş, istihdam, özgürlük ve nitelikli bir hayat talep ediyor. Bu taleplerin yetişkin düzeyindeki en önemli adreslerinden biri olan halk eğitim merkezleri maksimum verimlilikle değerlendirilirse, geleceği yeniden biçimlendirmeye açılan bir kapıdır. Bu kapıdan içeri giren her katılımcı için alınan eğitimlerin devamında sadece istihdama katılma değil girişimci de olabilme farkındalığı yaygınlaştırılmalıdır. Sadece alınan eğitimlerle yetinilmemeli. Devletimizin öncelikli olarak sahiplendiği girişimcilik düzeyini arttırma hedefine uygun olarak KOSGEB'in İŞKUR veya diğer kurum ve kuruluşlar eliyle oluşturduğu girişimcilik kurslarından girişimcilik belgesi alıp, kadınlarımıza ve gençlerimize daha yüksek miktarda ve daha kolayca verilen maddi teşvik ve desteklerden yararlanıp iş kurmak da hedeflenmelidir."

Konuşmaların ardından Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Uslu'ya plaket ve tablo hediye etti. Uslu da Bulgurlu'ya plaket ve tablo verdi.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, merkezi gezerek eğiticilerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Törene, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Akyurt, TANAP yetkilileri, daire ve kurum amirleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA