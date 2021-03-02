YSS ve FSM köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda YSS ve FSM köprüleri yeşil ışıkla renklendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan