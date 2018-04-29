Ysk Yayın İlkelerine İlişkin Usulleri Belirledi

YSK'nın yayın ilkelerine ilişkin kararı uyarınca, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak.