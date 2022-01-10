'YSK üyelerine hakaret' suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı

İSTANBUL (İHA) - 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dava kapsamında oluşturulan ara celsede savunma yaptı. İmamoğlu, YSK başkanı veya üyelerine yönelik hakaret içeren beyanda bulunmadığını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret ettiği" gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava kapsamında açılan ara celsede ifade verdi.

"YSK başkan ve üyelerine yönelik beyanda bulunmadım"

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ekrem İmamoğlu ve avukatı katıldı. İmamoğlu savunmasında, "Burada verilen demeç, bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanının şahsıma yönelik açıklamalarında 'ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım, bu soru üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış kelimedir. Muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" diyerek duruşmalardan vareste tutulmayı talep etti.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Mahkeme, suçun şikayete tabi olmadığına ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak müştekilerin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanık İmamoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabulüne hükmeden mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına gönderdi. - İSTANBUL

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