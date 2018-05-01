Ysk Propaganda Yasaklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar YSK tarafından belirlendi. Buna göre siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak,