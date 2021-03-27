YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi
YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

ADANA

15

KOCAELİ

13

ADIYAMAN

5

KONYA

15

AFYONKARAHİSAR

6

KÜTAHYA

5

AĞRI

4

MALATYA

6

AMASYA

3

MANİSA

10

ANKARA

36

KAHRAMANMARAŞ

8

ANTALYA

17

MARDİN

6

ARTVİN

2

MUĞLA

7

AYDIN

8

MUŞ

4

BALIKESİR

9

NEVŞEHİR

3

BİLECİK

2

NİĞDE

3

BİNGÖL

3

ORDU

6

BİTLİS

3

RİZE

3

BOLU

3

SAKARYA

7

BURDUR

3

SAMSUN

9

BURSA

20

SİİRT

3

ÇANAKKALE

4

SİNOP

2

ÇANKIRI

2

SİVAS

5

ÇORUM

4

TEKİRDAĞ

8

DENİZLİ

7

TOKAT

5

DİYARBAKIR

12

TRABZON

6

EDİRNE

4

TUNCELİ

2

ELAZIĞ

5

ŞANLIURFA

14

ERZİNCAN

2

UŞAK

3

ERZURUM

6

VAN

8

ESKİŞEHİR

7

YOZGAT

4

GAZİANTEP

14

ZONGULDAK

5

GİRESUN

4

AKSARAY

4

GÜMÜŞHANE

2

BAYBURT

1

HAKKARİ

3

KARAMAN

3

HATAY

11

KIRIKKALE

3

ISPARTA

4

BATMAN

5

MERSİN

13

ŞIRNAK

4

İSTANBUL

97

BARTIN

2

İZMİR

28

ARDAHAN

2

KARS

3

IĞDIR

2

KASTAMONU

3

YALOVA

3

KAYSERİ

10

KARABÜK

3

KIRKLARELİ

3

KİLİS

2

KIRŞEHİR

2

OSMANİYE

DÜZCE

TOPLAM

4

3

600

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Vladimir Putin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki
Magazin Guy Ritchie Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:13:42. #1.14#
title