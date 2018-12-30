YSK'nın Sandıktaki Seçmen Sayısını Artırmasıyla Seçim Bütçesinden 15 Milyon Liranın Üzerinde Tasarruf Edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önceki seçimlerden farklı olarak, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını 350 olarak belirledi. Daha önceki seçimlerde bu sayı 330 olarak belirlenmişti. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının artması ile, YSK seçim bütçesinden de yaklaşık 15 milyon liranın üzerinde tasarruf etmiş olacak.

BİR SANDIK BÖLGESİNDEKİ SEÇMEN SAYISI 350 OLARAK BELİRLENDİ

YSK geçtiğimiz günlerde seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti. Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi. Önceki seçimlerde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı köylerde 400, diğer yerlerde ise 330 olarak belirleniyordu.

"BİR SANDIĞIN MALİYETİ1500-2000 LİRA"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; YSK yetkilileri, alınan bu kararla, seçim bütçesinden sandık başına bin 500-2 bin lira tasarruf edileceğini dile getirdi. YSK kaynakları, "Bu kararın alınmasında en önemli neden tasarruf. Çünkü, bu yolla 10-12 bin tane sandıktan tasarruf edilecek. Bir sandığın maliyeti bin 500-2 bin lira arasında olduğunu tahmin ediliyor.

15 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE TASARRUF EDİLECEK

Yani, bu sandıklar kurulmayacağı için, görevli de olmayacak, onlara yevmiye ödeniyordu. Bu da olmayacak. Taşınması, götürmesi getirmesi hepsi bir maliyet sonuçta" dedi. YSK'nın bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını 330'dan 350'ye çıkarması ile birlikte seçim bütçesinden toplamda 15 milyon liranın üzerinde tasarruf edileceği belirtildi.