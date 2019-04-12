Ysk'nin Khk'lı Başkanlarla İlgili Kararı - AK Parti İl Başkanı Budak

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), KHK'lı başkanlarla ilgili kararlarına ilişkin, "Kanunsuz ve hukuksuz bir şeye önce biz karşı çıkarız. Kanunlar, hukuk neyi emrediyorsa ona göre davranmak zorundayız. Kanunlara herkes saygı göstermek zorunda." diye konuştu.

Budak, YSK'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına, en yüksek ikinci oyu alan AK Partili aday Hüseyin Beyoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğine ilişkin kararını değerlendirdi.

YSK'nin yeni bir kanun ihdas etmediğini var olan bir kararı açıkladığını aktaran Budak, şöyle konuştu:

"Kanunların uygulanacağı bir durum var ortada. Kanunsuz ve hukuksuz bir şeye önce biz karşı çıkarız. Kanunlar, hukuk neyi emrediyorsa ona göre davranmak zorundayız. Kanunlara herkes saygı göstermek zorunda. KHK ile görevden uzaklaştırılmış bir aday var. YSK da bu adayın kamu hizmeti yapamayacağına dair var olan bir kararı yayınladı. Kanun gereği ikinci partiye verilmesi gerekiyordu mazbatanın. Henüz bize resmi bir yazı gelmedi ancak verirlerse mazbatayı alacağız."

HDP'nin KHK ile görevinden ihraç edilmiş birini aday göstermesine anlam veremediğini de dile getiren Budak, "KHK ile vazifeden uzaklaştırılmış birini tekrar neden aday gösterdiklerini bilmiyorum. Mağdur edebiyatı yapmanın da bir anlamı yok çünkü kanun neyi emrediyorsa biz onu yapıyoruz. Kanunların üzerinde kimse yok, bizler de." diye konuştu.

Amaçlarının halka hizmet olduğunun altını çizen Budak, "Eğer YSK bizim adayımıza mazbatayı verirse adayımız en güzel şekilde hizmet etmeye çalışacaktır." dedi.

Kaynak: AA