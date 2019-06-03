YSK'nın kararına AK Parti ve CHP'den tepki

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almaları yolunda verdiği karara, bu kez hem iktidardaki AK Parti ve hem de muhalefetteki CHP tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Ümit ederim Yüksek Seçim Kurulu, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer" dedi Euronews.com'da Görüntüle