Ysk'nın İstanbul Verileri (5)

Açılmayan 98 sandık kaldı

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

Kaynak: DHA