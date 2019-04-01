Ysk'nın İstanbul Verileri (5)
Açılmayan 98 sandık kaldıHaber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 09.
Açılmayan 98 sandık kaldı
Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:
Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88
Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69
Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190
Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48
Kaynak: DHA