Ysk'nın Belirlediği Yerel Seçim Takvimi Başladı

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belirlediği takvim bugünden itibaren resmen başladı.

YSK'nın belirlediği yerel seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler 2 Ocak Çarşamba günü ilan edilecek. 4 Ocak Cuma günü saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve 'www.ysk.gov.tr' adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek. 10 Ocak Perşembe gününe kadar siyasi partiler, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirecek. Daha sonra ise seçim takvimi şöyle işleyecek:

17 Ocak Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının 'www.ysk.gov.tr' adresinden sorgulanması sona erecek. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreleri dolacak.

27 Ocak Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

31 Ocak Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına; belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına 'alındı belgesi' karşılığında verecek.

1 Şubat Cuma: 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları, seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

3 Şubat Pazar: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

10 Şubat Pazar: Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.

18 Şubat Pazartesi: İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına 'alındı belgesi' karşılığında teslim edilecek.

19 Şubat Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 'alındı belgesi' karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son gün.

21 Şubat Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.

22 Şubat Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

28 Şubat Perşembe: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

1 Mart Cuma: Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son gün.

3 Mart Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

YASAKLAR

21 Mart Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

24 Mart Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

29 Mart Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. - Ankara

Kaynak: DHA