Ysk, Khk'lı Seçilmişlere Mazbata Verilmemesini Kararlaştırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çarşamba günü itiraz üzerine verdiği karar ile haklarında 692 ve 697 sayılı KHK'lardan işlem yapılan seçilmişlere mazbata verilmemesine karar verdi.

YSK kaynaklarının BBC Türkçe'ye doğruladığı karara göre, başkan seçilen KHK'lı kişiler yerine ikinci sıradaki adaylar mazbata alacak.

KHK'lı belediye başkanları kararının gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamış değil. Ancak kurul benzer bir kararı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir muhtarlık seçimine ilişkin verdi.

BBC Türkçe'nin edindiği o kararda, muhtarlık seçimini kazanan KHK'lı adaya mazbata verilmemesine hükmediliyor.

YSK, Hüseyin Arslan isimli adaya mazbata vermeme kararını 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandırıyor:

"692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiğine YSK tarafından karar verildi."

YSK ayrıca gerekçeli kararında, HSK'nın 31 Ağustos 2016'da aldığı kararla Arslan'ın hakimlik mesleğinden çıkarıldığına ve Arslan'ın sanık olarak yargılandığı bir dava bulunduğuna yer verdi.

YSK ayrıca, seçim sonuçları kesinleşse bile 'tam hukuksuzluk' hallerinin YSK tarafından her zaman incelenebileceğini vurguladı.

'YSK tuzak kurmuş'

YSK'nın KHK kararı öncesi BBC Türkçe'ye konuşan HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin kazandığı birçok belediyede AKP'nin itirazları nedeniyle mazbataların verilmediğini söylemişti.

Tiryaki, sayıları net olmamakla birlikte 7 belediye için bu tür itirazlar yapıldığını açıklamıştı.

HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, Bağlar ilçesinini KHK'lı Belediye Başkanı Zeyyat Ceylan'ın bu kapsamda olduğunu açıkladı ve YSK kararını "tuzak" olarak niteledi.

https://twitter.com/GaroPaylan/status/1116063048689696768

YSK'dan Artvin Yusufeli ilçesinde yeniden seçim kararı

CHP'nin Belediye Başkan adayı Barış Demirci yaptığı açıklamada, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının alındığını bildirdi.

CHP Artvin İl Sekreteri İlyas Şahin de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun kendilerini arayarak seçim tekrarı kararını bildirdiğini söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kesinleşmeyen sonuçlara göre, dört oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin seçimi kazanmıştı.

CHP beş oy pusulasının kayıp olduğu, iki oy pusulasının haksız yere yakıldığı ve mühürsüz bir oy zarfı bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuştu.

Seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak.