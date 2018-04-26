Ysk Kararları Resmi Gazete'de
YSK kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen, aday gösterebilecek.
YSK kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen, aday gösterebilecek.
Kaynak: Dunya.com