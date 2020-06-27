YSK kapsamındaki sokak kısıtlaması
İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da, polis ekipleri denetim yaptı.
27.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:50
İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da, polis ekipleri denetim yaptı.
Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden Fatih Caddesi üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, sokağa çıkma izin belgesi olmayıp araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara ceza kesti.
Kaynak: AA