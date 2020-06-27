YSK kapsamındaki sokak kısıtlaması İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da, polis ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İstanbul'da, polis ekipleri denetim yaptı. Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden Fatih Caddesi üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, sokağa çıkma izin belgesi olmayıp araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara ceza kesti. Kaynak: AA