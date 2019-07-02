YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, Kırşehir, Tekirdağ Ve Bayburt'un çıkaracağı vekil sayıları birer artarken, İstanbul'un 2 Mersin'in ise vekil sayısı 1 azaldı.

YSK, 31 aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK'nın kararına göre, iki milletvekili sayısı düştü.

İSTANBUL 2 VEKİL KAYBETTİ

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı vekil sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir, Tekirdağ ve Bayburt'un ise vekil sayısında artış yaşandı. Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye, Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı ise 2'den 3'e çıktı.

Son karar sonrası İstanbul'un vekil sayısı 96, Ankara'nın vekil sayısı 36, İzmir vekil sayısı 28, Bursa'nın vekil sayısı ise 20 olarak belirlendi. YSK, çıkaracağı vekil sayısı 18'in üzerinde olan İstanbul'un 3, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ise 2 secim çevresi olarak devam etmesini kararlaştırdı.