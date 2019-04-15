Ysk, İlçe Seçim Kurulunun Kararını Kaldırıldı

YSK, CHP'nin Maltepe 1'inci ve 2'inci ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi yönündeki kararı hakkında yapmış olduğu itirazı değerlendirdi. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında toplanan kurul, CHP'nin itirazını kabul etti. YSK, ilçe seçim kurullarının kararlarını 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırdı. Karara göre, şimdiye kadar sayılan oylar geçerli sayılacak. Kalan oyların ise sayımına devam edilecek. Öte yandan, YSK'nın, Maltepe İlçe Seçim Kuruluna sayım kurulu oluşturma yetkisi verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA