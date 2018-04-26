Ysk Erken Seçim Takvimini Tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu erken seçim takvimini tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven basın mensuplarına yaptığı açıklamada bugün erken seçim takviminin açıklanacağını belirtmişti. Bu kapsamda gün boyu süren çalışmalar sonucu YSK erken seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi. Bu doğrultuda cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs tarihleri, 21 Mayıs ise milletvekilleri listelerinin son teslim tarihi olarak belirlendi.

Erken seçim takvimi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve seçim süreci hızlanacak. - ANKARA