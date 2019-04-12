Ysk'den Ahmet Türk Kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.
YSK, AK Parti'nin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını görüştü.
Kurul, resmi olmayan sonuçlara göre 208 bin 854 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbatasının verilmesine karar verdi.
Kaynak: AA