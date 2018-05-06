Ysk'dan "Seçim Malzemelerinin Taşınmasına" İlişkin Genelge

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi.

Ysk'dan

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi

Kaynak: Dunya.com

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