Ysk'dan "Seçim Malzemelerinin Taşınmasına" İlişkin Genelge
YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi.
YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi
Kaynak: Dunya.com