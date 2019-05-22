Ysk'dan 250 Sayfalık Gerekçeli Karar

YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlendiği belirtilerek, "Bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim, iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür" denildi. Sayım döküm cetveli olmayan ve sandık kurulu imzası bulunmadığı için 'yok hükmünde' değerlendirilen 108 sandıkta ise 30 bin 281 seçmenin oy kullandığına dikkat çekildi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi hakkındaki 250 sayfalık gerekçeli kararını yayımladı. 6 Mayıs'ta iptal edilen seçimin gerekçesinin yazımı 16 gün sürdü. YSK'nın gerekçeli kararında, İstanbul genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için toplamda 93 bin 558 kamu görevlisine ihtiyaç duyulduğu, İstanbul'da sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220 bin kamu görevlisinin bulunduğu belirtilerek, "Bu itibarla 2 bin 333 sandıkta sandık kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde Kanunun asıl hükmü olan 'kamu görevlileri arasından belirlenmesi' ilkesi gözardı edilerek, 298 sayılı Kanunun 23'üncü maddesinin son fıkrasındaki istisna hükmünün uygulanmasına bir gerekçe bulunmamakla birlikte, kanunda böyle bir istisnanın mevcut olması dikkate alındığında bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olay ve hal kapsamında değerlendirilmemiştir" denildi.

USULSÜZ OLUŞTURULAN SANDIK KURULLARI

Öte yandan, İstanbul genelinde 754 sandıkta yasal zorunluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından sandık kurulu başkanı belirlendiği tespiti gerekçeli kararda yer aldı. Karara göre, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan 6 kişi sandık kurulu başkanı, 3 vatandaş ise kamu görevlisi olmadan memur üye olarak görev yaptı. Seçimin güvenilirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmadığına ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmamasının partilerin itiraz yolu kullanamamasına neden olduğuna dikkat çekildi. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı olarak belirlendiği 754 sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 212 bin 276 olduğu belirtilerek "Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

OY SAYIM DÖKÜM CETVELLERİ

Gerekçeli kararda, İstanbul genelinde 18 sandıkta hiç sayım döküm cetvelinin bulunmadığı, 90 sandıkta ise sandık kurulu imzalarının bulunmadığı tespiti yer aldı. Gerekçede, sayım döküm cetveli olmayan ve imzasız olduğu için 'yok hükmünde' değerlendirilen 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı, 30 bin 281 olarak kaydedildi. 108 sandıkta sayım döküm cetvelinin düzenlenmemesinin bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelediğinin ifade edildiği kararda, "Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir" denildi.

KISITLI SEÇMENLER

AK Parti'nin olağanüstü itirazı üzerine yapılan incelemelerin sonuçları da gerekçeli kararda kendine yer buldu. Buna göre, incelemeler sonucunda 377 kısıtlı, 224 zihinsel engelli kişi İstanbul seçimlerinde oy kullandı. Öte yandan, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine, 58 sandıkta ise ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldı. İncelemeler sonucunda oy kullanma hakkı olmamasına rağmen, 706 kişinin İstanbul seçimlerinde sandık başına giderek oy kullandığının tespit edildiği bildirildi. - Ankara

Kaynak: DHA