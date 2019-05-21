Ysk'da Gerekçeli Karar Çalışması Devam Ediyor

Ysk'da Gerekçeli Karar Çalışması Devam Ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı halen yayınlamadı.

Ysk'da Gerekçeli Karar Çalışması Devam Ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı halen yayınlamadı.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline yönelik gerekçeli kararı açıklanmadı. Kurulun 6 Mayıs'ta verdiği seçimin iptali üzerinden 15 gün geçti. Edinilen bilgilere göre, muhalefet şerhlerinin güncelleme çalışmaları bugün de devam etti. YSK'da bugün bir toplantı olmazken, gerekçeli kararın önümüzdeki günlere sarktığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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