Ysk Çınar Belediye Başkanı Kaplan'ın Mazbatasını İptal Etti

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine Çınar Belediye Meclisince seçilen DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan'ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Eski belediye başkanı Cengiz'in yerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye meclisince 27 Nisan'da yapılan seçimde yeni belediye başkanı DBP'li meclis üyesi Kaplan oldu.

YSK, 21 Şubat 2008 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı teröre örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Kaplan'ın memnu hakları geri alınmadığından, "seçilme yeterliliği" olmadığı gerekçesiyle mazbatasının iptaline karar verdi.

Bu karar ile bir diğer meclis seçimine kadar Çınar Belediye Başkanlığını vekaleten meclis başkanı Mehmet Mürşit Ekinci yürütecek.

Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmasının ardından Aydın Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.