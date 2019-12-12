YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti
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YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

12.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:58
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 'nın ilçesi Belediye Başkanı 'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.

İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Kaynak: AA
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