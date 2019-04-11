Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.

YSK, İstanbul'da süren oy sayım işlemlerinin tamamlanması kapsamında görüş birliğine vardı. İstanbul'da Küçükçekmece'de oyların sayımı bitmek üzere, Maltepe ilçesinde ise sayım devam ediyor. Toplamda 57 sandık sayıldı. YSK, il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü. - ANKARA

Kaynak: İHA