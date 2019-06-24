YSK Başkanı Sadi Güven: "Katılım oranı yüzde 84,5 olarak gerçekleşmiştir"

YSK Başkanı Sadi Güven: "Katılım oranı yüzde 84,5 olarak gerçekleşmiştir"

YSK Başkanı Sadi Güven: "Katılım oranı yüzde 84,5 olarak gerçekleşmiştir"

Kaynak: İHA
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