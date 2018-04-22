Ysk Başkanı Sadi Güven, "Herhangi Bir Siyasi Parti ile İlgili Bir Tespitimiz Yok. Seçim Takvimini...

IHAAW133140-SIY/22-04-2018

- YSK Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi. 22.04.2018 13: 31: 40 TSI

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