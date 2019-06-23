YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven: "Seçim sükunet içerisinde geçmiştir"
YSK Başkanı Sadi Güven: "Seçim sükunet içerisinde geçmiştir"
Kaynak: İHA
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