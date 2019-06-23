YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven: "Seçim sükunet içerisinde geçmiştir"

YSK Başkanı Sadi Güven: "Seçim sükunet içerisinde geçmiştir"

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et