Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı
Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.
06.09.2019 18:37
Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.
Türkiye adına YSK Başkanı Sadi Güven, Rusya Federasyonu adına Ella Aleksandrovna Pamfilova protokole imza attı.
Kaynak: DHA