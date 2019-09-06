Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı

Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.

06.09.2019 17:48
Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.
Türkiye adına YSK Başkanı Sadi Güven, Rusya Federasyonu adına Ella Aleksandrovna Pamfilova protokole imza attı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İki başkanın görüşmesi
-İmza protokolü
-Hediyeleşme  


Kaynak: DHA
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