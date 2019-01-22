Ysk Başkanı Güven: "Ysk Olarak Bu İşte Ciddi Manada Hassasiyet Gösteriyoruz ve Seçmenlerimizin...

YSK Başkanı Güven: "YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."

Kaynak: AA