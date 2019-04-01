Ysk Başkanı Güven: Veri Kaybı Yaşanmadı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, servis yazılımındaki teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerin veri çekme sürecinde bir kesinti olduğunu söyledi. Güven, "Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sadi Güven, Malatya ve Gaziantep'te meydana gelen olaylarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, ölenlere rahmet diledi. Seçimde emeği geçen siyasi partilere ve tüm kurumlara teşekkür eden Güven, şunları söyledi:

"Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri tutulan, sayım döküm cetveli, sandık sonuçları ilçe seçim kurullarına teslim edilerek, ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurulları bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar seçim sonuçları internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine sunulacaktır. YSK siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurullarıyla ilçe seçim kurullarından gelen seçimleri alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimine müteakip seçim sonuçlarını ilan etmekte ve Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır."

Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtirken, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanalları ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve RTÜK'e ihbarda bulunmasına karar verildiğini kaydetti.

'VERİ KAYBI YAŞANMADI'

Sadi Güven, partilere veri girişinde kesinti yaşandığı iddiasıyla ilgili ise "Bugün servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir. Seçimin ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA