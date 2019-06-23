YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde taranan sandık sonucu yüzde 65 civarında.
YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde taranan sandık sonucu yüzde 65 civarında. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranarak sisteme işlenmiş olacak"
Kaynak: AA
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