YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde taranan sandık sonucu yüzde 65 civarında.

YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde taranan sandık sonucu yüzde 65 civarında.

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde taranan sandık sonucu yüzde 65 civarında. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranarak sisteme işlenmiş olacak"

Kaynak: AA
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