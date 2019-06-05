YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere...

YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere...

YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"

Kaynak: AA
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