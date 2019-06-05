YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere...
YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"
YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"
Kaynak: AA
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu