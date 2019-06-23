YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak."

Kaynak: AA