YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19...

YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19...

YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette.

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak."

Kaynak: AA
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