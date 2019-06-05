YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular...

YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular...

YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir"

YSK Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir"

Kaynak: AA
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