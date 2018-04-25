Ysk Başkanı Güven: "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 11 Parti Katılacak"

Ysk Başkanı Güven: "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 11 Parti Katılacak"

- Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

Ysk Başkanı Güven:

- Yüksek Seçim Kurulu
YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

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