Ysk Başkanı Güven: "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 11 Parti Katılacak"
- Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.
- Yüksek Seçim Kurulu
YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.