YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul İl'ine bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA