YSK, baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti
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YSK, baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti

11.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:30
YSK, baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.

Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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