Ysk, AK Parti'nin Olağanüstü İtiraz Başvurusunu Bugün Gündemine Alıyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını bugün gündemine alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı. YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle