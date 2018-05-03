Ysk: "3 Kişinin Başvurusu Reddedildi"

YSK Başkanı Sadi Güven, "100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapanlardan 3 kişinin başvurusu reddedildi" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuran toplam 7 kişiden 3'ünün başvurularının belge eksikliği nedeniyle reddedildiğini belirterek, "Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz'ün başvuruları incelendi, belgelerinde eksiklik olmadığı için kabul edildi ve sisteme kaydedildi. Her şey hazır. Seçmenler tarafından yarından itibaren imza verilebilir" dedi.

Bu kapsamda 4 partinin genel başkanları 4-9 Mayıs tarihlerinde 100 bin imza toplamak için yarışacak. - ANKARA