YRP Çıldır İlçe Başkanlığına Karakaya atandı
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YRP Çıldır İlçe Başkanlığına Karakaya atandı

YRP Çıldır İlçe Başkanlığına Karakaya atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanlığına Yener Karakaya atandı.

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanlığına Yener Karakaya atandı.

Karakaya yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için çok önemli bir değere sahip olan Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın yolunda yürüyen ve parti kurarak milyonlara umut olan Fatih Erbakan Beyin partisine katılmak benim için onur verici bir durum olmuştur. Teşkilatımızı oluşturduktan sonra başta ilçem olmak üzere ilimiz ve ülkemiz için elimden gelen çabayı göstereceğim. Beni bu göreve layık görüp Genel Merkeze Bildirerek atanmama vesile olan İl Başkanımız Caner Çoban Beye, sonra Genel Merkez Teşkilat Birimimize teşekkür ediyorum. Buradan bu atanmamın hayırlı olmasını diliyor herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanı Caner Çoban ise "İlimize ve Çıldır ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yener kardeşimizle elele verip Çıldır da güzel işler başaracağımıza inancım tamdır. Kısa zamanda teşkilatımızı oluşturup Çıldır ilçemiz için ne yapabilirizin derdine düşüp çalışmalarımıza başlayacağız. tekrar hayırlı olmasını diliyor herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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