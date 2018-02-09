Yrd. Doç. Dr. Eray Güçlüer: Afrin'de Halk Teröristleri İhbar Ediyor

ALTINBAŞ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Terör Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Eray Güçlüer, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde izledi. İstanbul'a döndükten sonra izlenimleri aktaran Güçlüer, "TSK çok başarılı bir operasyon yapıyor. Harekat planı çok yönlü ve oldukça detaylı planlanmış, Afrin'deki halk teröristleri ihbar ediyor, ÖSO da bize bunu söyledi. O yüzden teröristlerin kırsaldaki köylerde tutunamadıklarını görüyoruz. Bu da bölgede onların sosyolojik meşruiyeti olmadığını gösteriyor" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, Kilis'ten Reyhanlı'ya uzanan sınır hattında 2 gün geçirdikten sonra İstanbul'a dönerek DHA ile izlenimlerini paylaştı. Son dönemde kritik önem taşıyan tepelerin TSK tarafından alındığını ve Afrin merkeze giden önemli yaklaşma istikametlerinin kontrol edildiğini belirten Güçlüer, şunları söyledi:

"Bu tepeler aynı zamanda doğu ve güney istikametlerinde Afrin'e doğru oldukça geniş gözetleme imkanı da sağlıyor. Başlangıçta bu kritik arazilerin alınması, müteakiben yapılan çemberi genişletme operasyonunu da kolaylaştırdı.Şeyh Horoz Tepesi ve Şeyh Horoz Köyü Kilis'in hemen karşısında, ben sınırdayken burada çatışmalar yoğunlaşmıştı. Şeyh Horoz Tepesi'nden bizim tanka roket atışı yapılmıştı ve burada da terörist yoğunlaşması olduğunu fark ettik. Köyde teröristler evlerin içerisine mazgallar yapmışlar,orada meskun mahal çatışmaları yaşandı. Bugün aldığımız bilgi o köy teröristlerden temizlenmiş. O köyün arkasındaki Şeyh Horoz Tepesi ele geçirilmiş, çok önemli bir gün yaşıyoruz. Çünkü Şeyh Huruz Köyü ve tepesinin hemen güneyinde Afrin Çayı var, bu çay Afrin'e kadar geniş bir vadi şeklinde yaklaşma istikameti sağlıyor. Böylece TSK vadiyi ele geçirmiş demektir. Aynı Azez'den Afrin'e giden yol gibi kuzeyden Şeyh Horoz Tepesi'nden Afrin'e kadar ikinci bir yaklaşma hattı oluştu."

"TERÖRİSTLERİN BU SAATTEN SONRA KUZEYDE TUTUNABİLMELERİ ÇOK ZOR"

Bu tepe ve köylerin teröristlerden alınmasıyla aralarındaki irtibatın tamamen parçalanacağını ve imha edileceklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, "Terör örgütü PYD/YPG Şeyh Horoz Tepesi'ni vermek istemiyordu. Burseya Dağı da, Şeyh Horoz Tepesi'ni kontrol eden bir yerde. Burseya Dağı ile Şeyh Horoz Tepesi arasında Bafelyon Tepesi diye kritik bir tepe var. Çok yüksek bir zirve değil ama aynı zamanda bölgeyi de çok iyi bir şekilde kontrol ediyor. TSK önce Bafelyon'u aldı, sonra Şeyh Horoz Tepesi ve köyünü kontrol etti şimdi bu vadi açıldı. Yani teröristlerin bundan sonra kuzeyde tutunabilmeleri çok zor, çünkü çevrilmiş oldular. Şu andan itibaren kanatların sağa ve sola genişletilerek teröristlerin çevrilmesi durumu söz konusu, bu saatten sonra ya güneye kaçacaklar ya da imha olacaklar" diye konuştu.

"TSK BUGÜNE KADAR ÇOK BAŞARILI BİR HAREKAT YÜRÜTTÜ"

TSK'nın bugüne kadar çok başarılı bir harekat yürüttüğünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, Şimdiye kadar kontrol edilen bölgeler, harekatın kurgusunun ne kadar sağlam ve tutarlı olduğunu gösteriyor. Harekatplanı durum üstünlüğü sağlayacak şekilde birbirlerini destekleyen taktik manevralara dayalı olarak geliştirilirmiş. ve sahada güçlü bir şekilde desteklenen 'inisiyatifli küçük birlik harekatı' esas alınmış. Bu mantıksal kurgu olmasaydı bu kadar kısa sürede bu kadar önemli başarıları yakalamak kolay olmazdı" dedi.

"ASIL HEDEF AFRİN MERKEZE ULAŞMAK DEĞİL, TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK"

"Asıl hedef Afrin merkeze ulaşmak değil, Afrin'deki terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi" diyen Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, "Tabi ki Afrin'de de terörist var ve aynı zamanda Afrin terör örgütü PKK/PYD için psikolojik önemi olan bir yer, sözde kantonlarının başkenti. Şu an sınır hattında tutunamayan teröristlerin Afrin'e doğru üçüncü kademede dışarıdan ilk başta tespit edilemeyen menfezler, koruganlar, silah mevzileri, yaptıkları küçük küçük betonarme yer altı tünelleriyle de bunları birleştirdiklerini görüyoruz. Buraları temizleme yolunda harekat devam ediyor. Alandaki teröristler etkisiz hale getirildiğinde Afrin'de çatışılacak çok fazla terörist kalmayacak. Zaten şu an teröristler çoğu noktada çevrilmiş ve sıkışmış durumdalar" şeklinde konuştu.

"YPG VE PYD'YE VERİLEN TALİMAT OLABİLDİĞİNCE SÜREYİ UZATIN VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ DÜNYA KAMUOYU BASKISINI ARTTIRIN"

Sabahları bölgede yoğun sis oluştuğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, "Bu da görüş mesafesini düşürüyor. Teröristlerin sızıp karşı saldırı yapabilmelerini mümkün kılabiliyor. Ellerinde tank savar silahları, havan topları var bunları kullanıyorlar. Tabi ilk baştaki gibi yoğun kullanamıyorlar çünkü silahların büyük bir bölümü de imha edildi. TSK tarafından şu an teröristler üzerinde büyük bir baskı oluşturulmuş durumda. Bulundukları yer tespit edip anında ateş altına alınıyor ve bölgede arama tarama yaptıkça temasa giriliyor. Örneğin Şıltah ve Şeyh Horoz Köylerinde 20-30 metreden komandolarımız hedeflere girdiler. Böylece hedeflerdeki teröristleri etkisiz hale getiriyorlar. Alanda teröristler sadece kaçmaya çalışıyor. Zaten onlarda kaybedecekleri bir çatışmanın içinde olduklarını biliyorlar. Ama teröristlere verilen talimat olabildiğince süreyi uzatın ve Türkiye üzerindeki kamuoyu baskısını artırın. Şu anda aslında teröristlerin asıl görevi Afrin'de mevzi çatışmasına girmek değil, çatışmanın süresini uzatmak" dedi.

"TSK DÜNYANIN EN MERHAMETLİ VE EN İNSANCIL ORDUSUDUR"

TSK'nın sivil kayıplar olmasın diye oldukça dikkatli hareket ettiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Güçlüer, "TSK istese oradaki köyleri 1 saat içerisinde yok ederler. Ama sivil vatandaşların zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyorlar. Sis ortamında bile görmeden ateş etmiyorlar. TSK dünyanın en merhametli ve insancıl ordusudur. Zaten çoğu Afrin'li olan ÖSO unsurları bölgedeki halkla yakın irtibat kurarak harekatın kolaylaşmasına önemli katkılarda bulunuyorlar ve teröristlerin bölgedeki hareketleri büyük ölçüde sınırlanıyor. Bu da bölgede teröristlerin toplumsal tabanda karşılıklarının çok az olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

- İstanbul