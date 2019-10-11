11.10.2019 13:15

YPGPKK silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçıyor

Suriye, (DHA)- Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı 3'üncü gününde devam ediyor. Rasulayn'daki Kişto köyünde terör örgütü mensupları, silahlarını bırakarak kaçtı.

Rasulayn'a giren Suriye Milli Ordusu, Kişto köyünde terör örgütü mensuplarının, silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtığını belirtti. Ayrıca, teröristlerin esir alındığı görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: DHA