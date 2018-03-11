YPG, Zorla Silah Altına Almaya Çalışınca Halk Ayaklandı: Silahlarınızı Alıp Gidin

Darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü YPG, bölgede çoğu Ezidilerden oluşan etnik grupları zorla silah altına almaya çalışınca halk ayaklandı: Sizin yüzünüzden ölmek istemiyoruz. Buradan çıkın gidin.

ZORLA SİLAH ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Karadan ve havadan yürütülen operasyonunda ağır darbe alan terör örgütü YPG, kayıplarını telafi etmek için bu kez sivillere dadandı. Bölgedeki askeri kaynakların, telsiz kestirmelerinden elde ettiği bilgilere göre; örgüt, özellikle Afrin'in kuzeyindeki Kürtlerin yanı sıra Ezidiler, farklı dini ve etnik yapıya mensup sivilleri zorla silah altına almaya çalışıyor.

TELSİZLERDEN DUYULDU!

YPG'nin silahlandırıp cepheye sürmeye çalıştığı çoğunluğu Ezidilerden oluşan siviller TSK ve ÖSO'ya karşı silahlanmayı reddetti, örgüte isyan bayrağı açtı. Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarından elde edilen bilgilere göre; terör örgütünün bölge halkına yönelik 'silahlı adama ihtiyacımız var. Sizi silah altına alacağız. Yanımızda Türkiye'ye karşı savaşacaksınız' çağrısına halk; "Biz, silah altına alınmak istemiyoruz. Sizin yüzünüzden burada ölmek istemiyoruz. Silahlarınızı da alıp buradan gidin" diyerek karşı çıkıyor.

HALK KABUL ETMİYOR

Terör örgütü geçtiğimiz hafta Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidileri de, Afrin'e göndermek istediği ortaya çıkmıştı. DEAŞ'a karşı silahlanmış olan Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışma bölgelerine göndermek istediğini ancak halkın bunu kabul etmediğini açıklamıştı.

AFRİN KÖYLERİNE DÖNÜŞLER BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'in köylerine gerçek sahipleri yeniden dönmeye başladı. Kimi yıllarca evlerinden uzakta kalan, harekat ile terörden arındırılan köylerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti. Son olarak Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde TSK ve ÖSO güçlerince tuzaklanmış patlayıcı taraması yapıldı. Yıllardır terör örgütü baskısından dolayı Azez'deki yakınlarının yanında kalan Ömer Ammuri ve ailesi de harekat ile özgürleşen Maareste köyüne geri döndü. Kamyonetlerle eşyalarını evine taşıyan Ammuri ailesinin çocukları yeniden hasret kaldıkları sokaklarda oynamaya başladı.

YPG-MLKP KOL KOLA

Terör kardeşliğini hem içeride hem dışarıda devam ettiren YPG/PKK ve MLKP'nin işbirliği oynanan kirli oyunu gözler önüne serdi. Afrin kırsalındaki çatışmalarda öldürülenlerden üçünün Zeynel Seyid Rıza kod adlı Sedat Akyüz, Tirej Alişer kod adlı Ruhat Aşkara ve Özgür Avaroni kod adlı Erdal Demirhan bu kişilerin terör örgütü MLKP adına eylemlere karıştıkları ortaya çıktı. Terör örgütü YPG ve MLKP arasındaki iş birliği ilk değil. 2015'te de MLKP, Kobani'de YPG'ye destek vermiş, çatışmalarda militanları Sibel Bulut öldürülmüştü.

Kaynak:Akşam